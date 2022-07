In arrivo due nuove navi ad idrogeno per MSC da Fincantieri (Di mercoledì 6 luglio 2022) Firmato ieri un Memorandum of Agreement tra Fincantieri e Explora Journeys, brand di lusso della MSC, per la costruzione di due nuove navi ad idrogeno. Salirà quindi a sei il numero di unità navali della compagnia, con Explora V e Explora VI. I due vascelli saranno dotati di una nuova classe di motori LNG, gas naturale liquefatto, a basse emissioni e con un sistema innovativo di riciclo dell’idrogeno che ne aumenterà l’autonomia. Il nuovo lotto entreranno in servizio rispettivamente nel 2027 e nel 2028, mentre l’Explora III e IV, di precedente generazione, saranno aggiornate per usufruire di motori LNG. Inizierà a breve l’ingresso in cantiere delle nuove unità della flotta Explora Journeys. Explora Journeys investe sui nuovi motori ad idrogeno per le ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 6 luglio 2022) Firmato ieri un Memorandum of Agreement trae Explora Journeys, brand di lusso della MSC, per la costruzione di duead. Salirà quindi a sei il numero di unità navali della compagnia, con Explora V e Explora VI. I due vascelli saranno dotati di una nuova classe di motori LNG, gas naturale liquefatto, a basse emissioni e con un sistema innovativo di riciclo dell’che ne aumenterà l’autonomia. Il nuovo lotto entreranno in servizio rispettivamente nel 2027 e nel 2028, mentre l’Explora III e IV, di precedente generazione, saranno aggiornate per usufruire di motori LNG. Inizierà a breve l’ingresso in cantiere delleunità della flotta Explora Journeys. Explora Journeys investe sui nuovi motori adper le ...

