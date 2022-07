Gas: “Putin continua ad usare l’energia come un’arma, l’Ue si prepari a nuovi tagli”, avverte la Leyen (Di mercoledì 6 luglio 2022) “Dobbiamo prepararci per ulteriori problemi nelle forniture di gas, anche per un taglio completo da parte della Russia. Nel complesso oggi 12 Paesi membri sono direttamente colpiti da una riduzione totale o parziale delle consegne di gas“. Affermazioni che non lasciano nessun margine di fraintendimento, quelle pronunciate poca fa dalla presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, nell’ambito della plenaria del Parlamento Europeo a Strasburgo. In poche parole, la presidente ha ‘avvertito’ ufficialmente tutti i paesi membri: c’è da aspettarsi che la Russia giunga a tagliare “completamente” le forniture di gas. La Leyen: “Putin continua ad usare l’energia come un’arma. E’ per questo che stiamo lavorando ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 6 luglio 2022) “Dobbiamo prepararci per ulteriori problemi nelle forniture di gas, anche per uno completo da parte della Russia. Nel complesso oggi 12 Paesi membri sono direttamente colpiti da una riduzione totale o parziale delle consegne di gas“. Affermazioni che non lasciano nessun margine di fraintendimento, quelle pronunciate poca fa dalla presidente della Commissione Europea, Ursula von der, nell’ambito della plenaria del Parlamento Europeo a Strasburgo. In poche parole, la presidente ha ‘avvertito’ ufficialmente tutti i paesi membri: c’è da aspettarsi che la Russia giunga aare “completamente” le forniture di gas. La: “ad. E’ per questo che stiamo lavorando ...

Pubblicità

fffitalia : Gas fossile in #tassonomia. Sconfitta per le democrazie, per l'Europa, per chiunque voglia la transizione. Vittori… - elio_vito : Ogni giorno in TV e sui social si diffondono fake news (è colpa della NATO, dei nazisti ucraini, delle sanzioni...)… - mariamacina : RT @lauracesaretti1: Dice Conte che non consentirà “nuove trivellazioni”. Il gas si paga a Putin e in rubli, eccheccazzo, se no “usciamo da… - LeonardoSordino : RT @fffitalia: Gas fossile in #tassonomia. Sconfitta per le democrazie, per l'Europa, per chiunque voglia la transizione. Vittoria per chi… - summo_t : RT @AndreaLompio53: La #Lega. Quella del Salvini che andava in Russia a prendere i rubli. Ora la sua giunta in #Sardegna vuole sospendere l… -