Fulmine a ciel sereno nella partita per la Tassonomia verde europea. Dal Parlamento Ue il via libera all’inserimento del gas e del nucleare tra gli investimenti Green (Di mercoledì 6 luglio 2022) Fulmine a ciel sereno nella partita per la Tassonomia verde europea. Il Parlamento Ue, contrariamente a quanto si pensava, non ha respinto l’atto delegato sulla Tassonomia della Commissione che prevede l’inclusione di specifiche attività energetiche dei settori del gas e del nucleare nell’elenco di attività economiche eco-sostenibili, comprese nella cosiddetta Tassonomia Ue. Sono stati 278 i deputati che hanno votato a favore del veto, mentre 328 hanno votato contro e 33 si sono astenuti. Per porre il veto alla proposta della Commissione sarebbe stata necessaria una maggioranza assoluta di 353 deputati. A seguito di tutto ciò, in maniera davvero incredibile, il ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 6 luglio 2022)per la. IlUe, contrariamente a quanto si pensava, non ha respinto l’atto delegato sulladella Commissione che prevede l’inclusione di specifiche attività energetiche dei settori del gas e delnell’elenco di attività economiche eco-sostenibili, compresecosiddettaUe. Sono stati 278 i deputati che hanno votato a favore del veto, mentre 328 hanno votato contro e 33 si sono astenuti. Per porre il veto alla proposta della Commissione sarebbe stata necessaria una maggioranza assoluta di 353 deputati. A seguito di tutto ciò, in maniera davvero incredibile, il ...

