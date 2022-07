Pubblicità

sole24ore : ?? #Francia:?#Edf tornerà al 100% di proprietà dello Stato. Il governo intende fare dell’azienda il pilastro di un m… - ilpost : La Francia vuole nazionalizzare la sua principale azienda energetica - ignaziocorrao : La produzione di energia nucleare francese d'altronde è ai minimi da decenni: era 430 terawattora nel 2005 ma solt… - alefi_81 : RT @fdragoni: Mentre in Italia vogliono liberalizzare i taxi in Francia nazionalizzano #EDF - MaurizioTorchi2 : RT @LaVeritaWeb: La Germania fa economia di guerra, la Francia nazionalizza Edf. Da noi, invece, nessuno sembra porsi veramente il problema… -

La Germania fa economia di guerra, lanazionalizza. Da noi, invece, nessuno sembra porsi veramente il problema.LaPronta a nazionalizzare l'utilityIl governo francese ha dichiarato che intende nazionalizzare l'utility, come passo necessario per gestire la transizione dai combustibili fossili ..."La Francia deve riassumere la sovranità nel settore, con un occhio anche al nucleare, per affrontare le sfide future con la guerra in Ucraina" ...Non ha chiesto il voto di fiducia dell'Assemblea nazionale, nella quale la sua coalizione e quella del Presidente francese Emmanuel Macron non hanno più la maggioranza assoluta ...