Fincantieri, da Msc commessa per due navi alimentate a idrogeno (Di mercoledì 6 luglio 2022) TRIESTE (ITALPRESS) – Explora Journeys, brand di viaggi di lusso della Divisione Crociere del Gruppo MSC, e Fincantieri, uno dei più grandi gruppi cantieristici al mondo, hanno annunciato oggi la firma di un memorandum of agreement per la costruzione di ulteriori due navi da crociera di lusso alimentate a idrogeno, portando così il numero complessivo della flotta da quattro a sei unità. Explora V e VI saranno caratterizzate da una nuova generazione di motori a gas naturale liquefatto (Lng), fornendo in tal modo una risposta al tema delle emissioni climalteranti, e saranno dotate inoltre di tecnologie e soluzioni ambientali da primato per il settore, tra cui un sistema di raccolta dell'idrogeno liquido che consentirà di utilizzare questo promettente carburante a basse emissioni di carbonio. Il carburante ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 6 luglio 2022) TRIESTE (ITALPRESS) – Explora Journeys, brand di viaggi di lusso della Divisione Crociere del Gruppo MSC, e, uno dei più grandi gruppi cantieristici al mondo, hanno annunciato oggi la firma di un memorandum of agreement per la costruzione di ulteriori dueda crociera di lusso, portando così il numero complessivo della flotta da quattro a sei unità. Explora V e VI saranno caratterizzate da una nuova generazione di motori a gas naturale liquefatto (Lng), fornendo in tal modo una risposta al tema delle emissioni climalteranti, e saranno dotate inoltre di tecnologie e soluzioni ambientali da primato per il settore, tra cui un sistema di raccolta dell'liquido che consentirà di utilizzare questo promettente carburante a basse emissioni di carbonio. Il carburante ...

