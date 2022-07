Fedez: «Quando tutto è cambiato» (Di mercoledì 6 luglio 2022) Ha compreso che le polemiche facili sono una perdita di tempo (ma una frecciatina la lancia anche qui). Fedez, rinato dopo la paura del cancro, non vuole sprecare nulla. E ci parla di gratitudine, di Chiara e dei bambini, della musica, del suo essere diversamente giovane. Ma in qualcosa è rimasto lo stesso... Leggi su vanityfair (Di mercoledì 6 luglio 2022) Ha compreso che le polemiche facili sono una perdita di tempo (ma una frecciatina la lancia anche qui)., rinato dopo la paura del cancro, non vuole sprecare nulla. E ci parla di gratitudine, di Chiara e dei bambini, della musica, del suo essere diversamente giovane. Ma in qualcosa è rimasto lo stesso...

Pubblicità

dreamingofsavre : Raga ma voi vi ricordate quando eravamo convinti che Fedez e chiara si fossero lasciati - edosenzaemoji : @ggiuserpe @confessionaIe ma è uno slur quando viene inteso come offesa verso le donne. la parola puttana è un sino… - GinevraMerlini1 : RT @MissSun75094394: Non sapevo fosse di Fedez :D Quando la sentivo alla radio pensavo sempre fosse la voce di Tiziano Ferro #ilunatici - LucioMichele1 : RT @MissSun75094394: Non sapevo fosse di Fedez :D Quando la sentivo alla radio pensavo sempre fosse la voce di Tiziano Ferro #ilunatici - MissSun75094394 : Non sapevo fosse di Fedez :D Quando la sentivo alla radio pensavo sempre fosse la voce di Tiziano Ferro #ilunatici -