Devo contare i contanti che ho in casa? La risposta potrebbe sorprendere (Di mercoledì 6 luglio 2022) Bisogna davvero contare i contanti che si ha in casa? Questa è la domanda che molti si pongono. Ma come stanno le cose? Ecco la risposta. Da qualche mese, ormai, il discorso sui contanti si è fatto sempre più intenso. Il governo ha via via mosso i passi verso le transazioni digitali piuttosto che sull’uso dei contanti. La lotta all’evasione fiscale, come sappiamo, è uno dei tempi principali della politica italiana. E le ultime misure lo dimostrano. Di certo, però, c’è il fatto che molti italiani siano ancora legati al contante. Ma c’è davvero un limite da poter tenere in casa? Adobe StockNel corso del tempo si sono sviluppati sempre più e facili metodi di pagamento. Pensiamo al bonifico come al contactless, tutto in direzione di tracciabilità. Ecco, ... Leggi su chenews (Di mercoledì 6 luglio 2022) Bisogna davveroche si ha in? Questa è la domanda che molti si pongono. Ma come stanno le cose? Ecco la. Da qualche mese, ormai, il discorso suisi è fatto sempre più intenso. Il governo ha via via mosso i passi verso le transazioni digitali piuttosto che sull’uso dei. La lotta all’evasione fiscale, come sappiamo, è uno dei tempi principali della politica italiana. E le ultime misure lo dimostrano. Di certo, però, c’è il fatto che molti italiani siano ancora legati al contante. Ma c’è davvero un limite da poter tenere in? Adobe StockNel corso del tempo si sono sviluppati sempre più e facili metodi di pagamento. Pensiamo al bonifico come al contactless, tutto in direzione di tracciabilità. Ecco, ...

Pubblicità

jespergvns : THIS!! quanto odio la mancanza dell'indice, che urto che poi per contare quanti capitoli ci sono devo andare indiet… - Leccobene641 : RT @jacko_cecilia: Volevo guardare il reportage che #DiBattista ha fatto sulla #Russia ma devo contare i chicchi di riso che ci sono in un… - EttoreBaita : RT @jacko_cecilia: Volevo guardare il reportage che #DiBattista ha fatto sulla #Russia ma devo contare i chicchi di riso che ci sono in un… - jacko_cecilia : Volevo guardare il reportage che #DiBattista ha fatto sulla #Russia ma devo contare i chicchi di riso che ci sono… - scenery_tetee : COSA DEVO DIRE DI TE EH? In poco tempo sei entrata nel mio cuore e non ti lascerò andare. Veramente non puoi immagi… -

Cambia la sala Continua Carlotta: " Sono un outsider, autodidatta e devo ancora fare molto per dirmi arrivata, ma ... non deve essere visto come ripiego ma si sceglie di lavorare in sala e poter contare su una ... Lazio, Protezione civile: su incendi situazione complessa Devo dare atto a Roma Capitale che pur nella complessita' della manutenzione del verde, Roma e' la ... la nostra attenzione al problema e' totale e quindi le persone devono sapere che possono contare ... Il Mattino di Padova Continua Carlotta: " Sono un outsider, autodidatta eancora fare molto per dirmi arrivata, ma ... non deve essere visto come ripiego ma si sceglie di lavorare in sala e potersu una ...dare atto a Roma Capitale che pur nella complessita' della manutenzione del verde, Roma e' la ... la nostra attenzione al problema e' totale e quindi le persone devono sapere che possono... «Non voglio vivere in casa di riposo». Santina si appella al giudice in tribunale