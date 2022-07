Choc in spiaggia, Francesco annega a 2 anni. Ascoltata la baby sitter (Di mercoledì 6 luglio 2022) Santa Severa, annega bimbo di 2 anni. La tragedia nel pomeriggio di ieri. A raccontare i fatti il quotidiano romano Il Messaggero. A quanto si apprende il bimbo, di nome Francesco, era nello stabilimento Nuova Oasi, sul lungomare Pyrgi a Santa Severa affidato alla babysitter. Secondo una prima ricostruzione, il piccolo stava giocando con la sabbia insieme alla sorella, sotto l’ombrellone, ma si sarebbe allontanato per raccogliere l’acqua con un secchiello. Appena arrivato in mare, avrebbe perso l’equilibrio e sarebbe caduto in avanti, annegando in pochi istanti e senza che nessuno si accorgesse di lui. A dare l’allarme per prima è stata donna, una 50enne italiana e amica di famiglia del piccolo Francesco, alla quale era stato affidato dai genitori in quel momento ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 6 luglio 2022) Santa Severa,bimbo di 2. La tragedia nel pomeriggio di ieri. A raccontare i fatti il quotidiano romano Il Messaggero. A quanto si apprende il bimbo, di nome, era nello stabilimento Nuova Oasi, sul lungomare Pyrgi a Santa Severa affidato alla. Secondo una prima ricostruzione, il piccolo stava giocando con la sabbia insieme alla sorella, sotto l’ombrellone, ma si sarebbe allontanato per raccogliere l’acqua con un secchiello. Appena arrivato in mare, avrebbe perso l’equilibrio e sarebbe caduto in avanti,ndo in pochi istanti e senza che nessuno si accorgesse di lui. A dare l’allarme per prima è stata donna, una 50enne italiana e amica di famiglia del piccolo, alla quale era stato affidato dai genitori in quel momento ...

