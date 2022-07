Casa Internazionale delle Donne, un’estate di proiezioni, spettacoli e incontri (Di mercoledì 6 luglio 2022) La Casa Internazionale delle Donne, quest’estate non va in vacanza, ma anzi spalanca sempre di più le sue porte con un ricco programma di iniziative che animeranno il complesso del Buon Pastore di Trastevere. Al via alla in via della Lungara LaCasaChiama, il programma estivo che fino al 7 settembre offrirà al pubblico romano 15 giorni di proiezioni cinematografiche e performance teatrali che, attraverso lo sguardo femminile e delle nuove generazioni sull’arte, sulla vita e sul mondo, vogliono coniugare intrattenimento e riflessione e promuovere le nuove opere e proposte artistiche di Donne e giovani. LaCasaChiama è un progetto vincitore dell’Avviso Pubblico Estate Romana 2022 – Riaccendiamo la Città, Insieme, promosso ... Leggi su tuacitymag (Di mercoledì 6 luglio 2022) La, quest’estate non va in vacanza, ma anzi spalanca sempre di più le sue porte con un ricco programma di iniziative che animeranno il complesso del Buon Pastore di Trastevere. Al via alla in via della Lungara LaChiama, il programma estivo che fino al 7 settembre offrirà al pubblico romano 15 giorni dicinematografiche e performance teatrali che, attraverso lo sguardo femminile enuove generazioni sull’arte, sulla vita e sul mondo, vogliono coniugare intrattenimento e riflessione e promuovere le nuove opere e proposte artistiche die giovani. LaChiama è un progetto vincitore dell’Avviso Pubblico Estate Romana 2022 – Riaccendiamo la Città, Insieme, promosso ...

