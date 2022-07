Arthur e gli 'invendibili': così pesano sul mercato Juve (Di mercoledì 6 luglio 2022) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 6 luglio 2022) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ...

Pubblicità

_Morik92_ : #Juve avanti per #Zaniolo. Non solo #Arthur (che ha uno stipendio molto alto), si valuta anche di inserire #Kean co… - AlfredoPedulla : #Zaniolo-#Juve: si lavorerà a prescindere da #Dimaria, come raccontato giovedì. A #Mourinho il profilo di #Arthur, tra gli altri, piace - Gazzetta_it : Arthur e gli 'invendibili': così le loro mancate partenze pesano sul mercato Juve - itsladnek : RT @AndreaPintore5: Comunque, se la #Juve da via #DeLigt e mette dentro Bremer e Badiashile, toglie Cuadrado ed inserisce Molina e Cambiass… - VolaCharles : RT @AndreaPintore5: Comunque, se la #Juve da via #DeLigt e mette dentro Bremer e Badiashile, toglie Cuadrado ed inserisce Molina e Cambiass… -