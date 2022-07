Arriva la «stretta» in Città Alta, chiusura al traffico estesa al giovedì sera (Di mercoledì 6 luglio 2022) La novità Si comincia dal 7 luglio: dalle 21 all’1 niente passaggio delle auto, ma per i primi quattro giovedì le telecamere saranno disattivate, niente multe. Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 6 luglio 2022) La novità Si comincia dal 7 luglio: dalle 21 all’1 niente passaggio delle auto, ma per i primi quattrole telecamere saranno disattivate, niente multe.

