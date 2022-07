Anna Tatangelo | buonanotte “al bacio” per i suoi fan | Fisico pazzesco

Leggi su chemusica

(Di mercoledì 6 luglio 2022)è un personaggio molto importante per il nostro paese, sia per quanto riguarda la musica che per lo spettacolo La nativa di Sora è una bellezza del nostro paese, invidiato anche all’estero, oltre che essere una cantante di livello assoluto ormai da decenni.ha conquistato il cuore degli appassionati di musica L'articolo“al” per ifanchemusica.it.