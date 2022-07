Albiol: “È stata dura staccarmi da Napoli, mia moglie non voleva venire poi si è innamorata” (Di mercoledì 6 luglio 2022) Raul Albiol parla della sua esperienza a Napoli prima come turista e poi come calciatore della squadra partenopea. Raul Albiol, ricorda i suoi trascorsi a Napoli. Il difensore del Villarreal, arrivato a Napoli per volere di Rafa Benitez racconta un retroscena inedito del suo primo contatto con la città partenopea: “Nel 2011, dopo il matrimonio, tra le tappe del viaggio di nozze inserimmo Capri. Un giorno decidemmo di fare un giro a Napoli, un piccolo tour in taxi per conoscere un pochino la città, ma fu quasi traumatico. Un casino e un traffico pazzeschi, non eravamo abituati: e allora ci guardammo e ci dicemmo che non saremmo mai più tornati. L’impatto fu tremendo. Due anni più tardi mi chiamano e mi dicono dell’offerta molto buona del Napoli. Un’offerta da ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 6 luglio 2022) Raulparla della sua esperienza aprima come turista e poi come calciatore della squadra partenopea. Raul, ricorda i suoi trascorsi a. Il difensore del Villarreal, arrivato aper volere di Rafa Benitez racconta un retroscena inedito del suo primo contatto con la città partenopea: “Nel 2011, dopo il matrimonio, tra le tappe del viaggio di nozze inserimmo Capri. Un giorno decidemmo di fare un giro a, un piccolo tour in taxi per conoscere un pochino la città, ma fu quasi traumatico. Un casino e un traffico pazzeschi, non eravamo abituati: e allora ci guardammo e ci dicemmo che non saremmo mai più tornati. L’impatto fu tremendo. Due anni più tardi mi chiamano e mi dicono dell’offerta molto buona del. Un’offerta da ...

