Uomini e Donne, ecco quando riprendono le registrazioni: spoiler tronisti e corteggiatori (Di martedì 5 luglio 2022) I fan di Uomini e Donne saranno lieti di apprendere le recenti novità trapelate sul programma, specie per quanto riguarda le prime registrazioni della nuova stagione. Come di consueto, il programma è in ferie, per riaprire i battenti a settembre. Essendo una trasmissione registrata in anticipo, però, le riprese verranno effettuate, con ogni probabilità, nel L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di martedì 5 luglio 2022) I fan disaranno lieti di apprendere le recenti novità trapelate sul programma, specie per quanto riguarda le primedella nuova stagione. Come di consueto, il programma è in ferie, per riaprire i battenti a settembre. Essendo una trasmissione registrata in anticipo, però, le riprese verranno effettuate, con ogni probabilità, nel L'articolo proviene da KontroKultura.

Pubblicità

berlusconi : Ho telefonato a Fabrizio Curcio, capo della Protezione civile, per informarmi sugli sviluppi della tragedia della M… - berlusconi : Seguo con preoccupazione e sgomento gli sviluppi della tragedia della Marmolada. Un pensiero va a coloro che, in un… - GiuseppeConteIT : Esprimo la più sentita vicinanza mia e del @Mov5Stelle alle famiglie delle vittime della tragedia della #Marmolada.… - manueliiina : RT @goddesss_01: Ma poi fatevi due domande se agli uomini nessuno dice un cazzo se non si depilano e alle donne si, ci potete pure arrivare… - Massimo85426130 : RT @ladyonorato: SPAGNA: Non c'è mai stato un tasso di decessi così alto in maggio e giugno negli over 75, tutti tridosati. Il 66% sono don… -