Un'invasione di lumache giganti. E la città finisce in "quarantena"

Pubblicità

TJstewie : RT @stallicubi: 'SONO LE LUMACHE GIGANTI!' Invasione aliena. È l'ora della lumaca killer. QUARANTENA urgente eheh Dopo il vaiolo, ora la m… - Max_Tacconi : RT @ImolaOggi: Florida, invasione di lumache giganti: area in quarantena - RenatoLuongo2 : RT @ImolaOggi: Invasione di lumache giganti, @a_meluzzi : usare i 'vaccini' come disinfestante ?? - Owl36350444 : RT @ImolaOggi: Invasione di lumache giganti, @a_meluzzi : usare i 'vaccini' come disinfestante ?? - MariellaLoi : RT @ImolaOggi: Invasione di lumache giganti, @a_meluzzi : usare i 'vaccini' come disinfestante ?? -

Un'digiganti nella zona di Port Richey, in Florida, costringerà le città della contea di Pasco a rimanere in un regime di pseudo quarantena per i prossimi tre anni. Si tratta infatti ...Grosse come topi, lesono pericolose anche per l'uomo e soprattutto producono effetti devastanti sui raccolti agricoli. Janie Durbin e il Florida Department of Agriculture and Consumer ...La zona di Port Richey, in Florida, è invasa da lumache giganti provenienti dall’Africa che distruggono piante e terreni. Trasmettono anche un parassita pericoloso per l’uomo che può causare la mening ...Un’invasione di lumache giganti africane sta spaventando il Sud della Florida. Lunghe oltre 20 centimetri, danneggiano i raccolti, le costruzioni e possono essere fonte di pericolo anche per l’uomo. S ...