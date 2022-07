Ultime Notizie – Sabrina Giannini: “Insopportabile ipocrisia su Jova Beach, andrebbe bloccato!” (Di martedì 5 luglio 2022) “Al Jova Beach Party va in scena un’Insopportabile ipocrisia che andrebbe fermata. Dai concerti in spiaggia alla Marmolada, nelle questioni ambientali tutto si tiene. E purtroppo l’approccio di molti è improntato alla stessa dissociazione cognitiva, che abbiamo il dovere di colmare. Noi da 6 anni con ‘Indovina chi viene a cena’ cerchiamo di collegare i punti per dare agli spettatori gli strumenti per fare scelte che portino un cambiamento concreto”. A parlare così con l’Adnkronos delle polemiche sui concerti di Jovanotti sulle spiagge è l’autrice e conduttrice tv Sabrina Giannini, dal 2016 al timone del programma di Rai 3 “Indovina chi viene a cena”, che si occupa, in particolare, dei sistemi alimentari attuali e del loro impatto sull’ambiente e ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 5 luglio 2022) “AlParty va in scena un’chefermata. Dai concerti in spiaggia alla Marmolada, nelle questioni ambientali tutto si tiene. E purtroppo l’approccio di molti è improntato alla stessa dissociazione cognitiva, che abbiamo il dovere di colmare. Noi da 6 anni con ‘Indovina chi viene a cena’ cerchiamo di collegare i punti per dare agli spettatori gli strumenti per fare scelte che portino un cambiamento concreto”. A parlare così con l’Adnkronos delle polemiche sui concerti dinotti sulle spiagge è l’autrice e conduttrice tv, dal 2016 al timone del programma di Rai 3 “Indovina chi viene a cena”, che si occupa, in particolare, dei sistemi alimentari attuali e del loro impatto sull’ambiente e ...

