Ultime Notizie – Incendio Roma, aperta inchiesta per rogo colposo (Di martedì 5 luglio 2022) La procura di Roma ha aperto un’inchiesta sul vasto Incendio divampato ieri pomeriggio nell’area a Nord della Capitale, che ha interessato diverse zone da Pineta Sacchetti a Valle Aurelia e Balduina. Nell’indagine avviata a piazzale Clodio, al momento, si procede per l’ipotesi di Incendio boschivo colposo a carico di ignoti. Nelle prossime ore è attesa in procura ulteriore documentazione sui roghi che sono ancora in corso di spegnimento. Le fiamme ieri hanno danneggiato alcune strutture in legno di un centro sportivo e in un altro circolo in via Ettore Stampini sono stati evacuati alcuni bambini a causa del denso fumo che era visibile a km di distanza in diversi quartieri della capitale. Anche alcune abitazioni sono state evacuate a scopo precauzionale, in particolare su via Proba Petronia a ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 5 luglio 2022) La procura diha aperto un’sul vastodivampato ieri pomeriggio nell’area a Nord della Capitale, che ha interessato diverse zone da Pineta Sacchetti a Valle Aurelia e Balduina. Nell’indagine avviata a piazzale Clodio, al momento, si procede per l’ipotesi diboschivoa carico di ignoti. Nelle prossime ore è attesa in procura ulteriore documentazione sui roghi che sono ancora in corso di spegnimento. Le fiamme ieri hanno danneggiato alcune strutture in legno di un centro sportivo e in un altro circolo in via Ettore Stampini sono stati evacuati alcuni bambini a causa del denso fumo che era visibile a km di distanza in diversi quartieri della capitale. Anche alcune abitazioni sono state evacuate a scopo precauzionale, in particolare su via Proba Petronia a ...

