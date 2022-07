Tananai: “Ero obeso a scuola mi chiamavano ciccione” (Di martedì 5 luglio 2022) Tananai questa settimana ha conquistato il suo quarto disco di platino (con La Dolce Vita, dopo i precedenti tormentoni Baby Goddamn e Sess0 Occasionale). Per l’occasione è stato intervistato da Il Corriere della Sera che gli ha chiesto di presentarsi. Nel farlo il cantante ha rivelato una cosa che nessuno ancora sapeva: durante il periodo delle scuole medie soffriva di obesità. “Sono nato a Milano l’8 maggio 1995 e sono cresciuto a Cologno Monzese. Fino a che non ho avuto il motorino, la metropoli sembrava distante. Vita di periferia tranquilla, senza problemi. Al massimo qualche ‘ciccione’ e qualche spintone quando ero un ragazzino obeso. Non direi bullismo, nulla rispetto ai tweet di Sanremo. Alle medie ero 1 metro e 50 per 82 chili. Adesso 1 e 82 per 76. Ho anche saltato qualche mese di scuola per non farmi vedere: ... Leggi su biccy (Di martedì 5 luglio 2022)questa settimana ha conquistato il suo quarto disco di platino (con La Dolce Vita, dopo i precedenti tormentoni Baby Goddamn e Sess0 Occasionale). Per l’occasione è stato intervistato da Il Corriere della Sera che gli ha chiesto di presentarsi. Nel farlo il cantante ha rivelato una cosa che nessuno ancora sapeva: durante il periodo delle scuole medie soffriva di obesità. “Sono nato a Milano l’8 maggio 1995 e sono cresciuto a Cologno Monzese. Fino a che non ho avuto il motorino, la metropoli sembrava distante. Vita di periferia tranquilla, senza problemi. Al massimo qualche ‘’ e qualche spintone quando ero un ragazzino. Non direi bullismo, nulla rispetto ai tweet di Sanremo. Alle medie ero 1 metro e 50 per 82 chili. Adesso 1 e 82 per 76. Ho anche saltato qualche mese diper non farmi vedere: ...

Pubblicità

icar0libero : ah comunque non so perché ma ieri notte ho sognato che tipo ero a casa mia e andando in soggiorno c’era Tananai che… - infoitcultura : Tananai: “Ero un ragazzino obeso, ho saltato qualche mese di scuola per non farmi vedere che ero in… - zazoomblog : Tananai: “Ero un ragazzino obeso ho saltato qualche mese di scuola per non farmi vedere che ero in carrozzina” -… - FQMagazineit : Tananai: “Ero un ragazzino obeso, ho saltato qualche mese di scuola per non farmi vedere che ero in carrozzina” - infoitinterno : Tananai: “Ero obeso, mi chiamavano ‘ciccione’. Ho saltato mesi di scuola per non farmi vedere” -