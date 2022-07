“Sono morti”. Choc in montagna, nuova tragedia a poche ore dal disastro della Marmolada (Di martedì 5 luglio 2022) tragedia sul Monte Cervino, morti due alpinisti. La tragedia a meno di 48 ore dal disastro della Marmolada. Le salme dei due scalatori, di nazionalità elvetica, Sono state recuperate stamattina martedì 5 luglio. A quanto si apprende sarebbero precipitati nella zona della Cresta del Leone. L’allarme è stato inviato dalle autorità elvetiche nella giornata di ieri, dopo che non si era registrato il rientro dei due alpinisti, previsto per sabato. Sono stati individuati tramite le informazioni acquisite dall’operatore del Soccorso Alpino Valdostano in centrale Unica del Soccorso ed avvistati dall’elicottero sotto la Cresta del Leone a quota 3.100 mt. Le procedure di identificazione ufficiale Sono ancora in corso, perché ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 5 luglio 2022)sul Monte Cervino,due alpinisti. Laa meno di 48 ore dal. Le salme dei due scalatori, di nazionalità elvetica,state recuperate stamattina martedì 5 luglio. A quanto si apprende sarebbero precipitati nella zonaCresta del Leone. L’allarme è stato inviato dalle autorità elvetiche nella giornata di ieri, dopo che non si era registrato il rientro dei due alpinisti, previsto per sabato.stati individuati tramite le informazioni acquisite dall’operatore del Soccorso Alpino Valdostano in centrale Unica del Soccorso ed avvistati dall’elicottero sotto la Cresta del Leone a quota 3.100 mt. Le procedure di identificazione ufficialeancora in corso, perché ...

