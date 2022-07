Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis in crisi? Tutta la verità (Di martedì 5 luglio 2022) Un messaggio postato da Sonia Bruganelli impensierisce i fan circa la possibilità che lei e il marito possano separarsi. Quanto c’è di vero in proposito? Scopriamolo insieme. Fan in subbuglio, dopo l’allarmante interpretazione del messaggio pubblicato da Sonia Bruganelli, che sembrerebbe alludere alla sua vita privata. La futura opinionista di Grande Fratello Vip ha quindi allarmato i follower di lei e del marito, che si sono posti non poche domande in queste ore. Sonia e Paolo sono sposati da una ventina d’anni ed hanno avuto 3 figli: Silvia, Davide e Adele. Sono sempre stati molto uniti e complici, sia nel privato che nella vita professionale, tutte le volte che hanno collaborato assieme alla realizzazione di alcuni programmi televisivi. La Bruganelli cura infatti la ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 5 luglio 2022) Un messaggio postato daimpensierisce i fan circa la possibilità che lei e il marito possano separarsi. Quanto c’è di vero in proposito? Scopriamolo insieme. Fan in subbuglio, dopo l’allarmante interpretazione del messaggio pubblicato da, che sembrerebbe alludere alla sua vita privata. La futura opinionista di Grande Fratello Vip ha quindi allarmato i follower di lei e del marito, che si sono posti non poche domande in queste ore.sono sposati da una ventina d’anni ed hanno avuto 3 figli: Silvia, Davide e Adele. Sono sempre stati molto uniti e complici, sia nel privato che nella vita professionale, tutte le volte che hanno collaborato assieme alla realizzazione di alcuni programmi televisivi. Lacura infatti la ...

Pubblicità

trash_italiano : ?? Sonia Bruganelli e Orietta Berti saranno le due opinioniste del #GFVIP. Si sta chiudendo in queste ore il contra… - infoitcultura : Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis in crisi?, la coppia combatte il gossip con un video in vacanza - RaffaellaPivato : Sonia Bruganelli smentisce le voci di crisi con Paolo Bonolis - infoitcultura : Sonia Bruganelli, problemi in vacanza: 'Questa cosa mi sta uccidendo' - infoitcultura : Sonia Bruganelli, è davvero finita con Bonolis? Le parole allarmanti della donna -