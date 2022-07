Skriniar e de Ligt in uscita. Tra Inter e Juve si accende la sfida per Bremer (Di martedì 5 luglio 2022) Probabilmente è solo una questione di tempo, ma il futuro in Italia per due dei difensori più forti della Serie A è ormai al capolinea. Milan Skriniar e Matthijs de Ligt sono sempre più vicini a dire addio ad Inter e Juventus. I top club d’Europa hanno messo gli occhi su di loro e difficilmente nerazzurri e bianconeri riusciranno ad allontanare le loro avances di calciomercato. Soprattutto perché dalle loro cessioni dipenderà molto del mercato dei due club, che incasseranno soldi freschi, risistemando i rispettivi bilanci e con quella liquidità utile a chiudere diverse trattative in entrata. E in questo senso c’è un nome destinato a scatenare un Derby d’Italia sul mercato. Perché sia Inter che Juve, sono intenzionate a sferrate un’offensiva per il brasiliano ... Leggi su open.online (Di martedì 5 luglio 2022) Probabilmente è solo una questione di tempo, ma il futuro in Italia per due dei difensori più forti della Serie A è ormai al capolinea. Milane Matthijs desono sempre più vicini a dire addio adntus. I top club d’Europa hanno messo gli occhi su di loro e difficilmente nerazzurri e bianconeri riusciranno ad allontanare le loro avances di calciomercato. Soprattutto perché dalle loro cessioni dipenderà molto del mercato dei due club, che incasseranno soldi freschi, risistemando i rispettivi bilanci e con quella liquidità utile a chiudere diverse trattative in entrata. E in questo senso c’è un nome destinato a scatenare un Derby d’Italia sul mercato. Perché siache, sono intenzionate a sferrate un’offensiva per il brasiliano ...

