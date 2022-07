Romagnoli-Lazio, parla Gentile: “È un buon difensore. Credo che..." (Di martedì 5 luglio 2022) PIccolo rallentamento per portare Alessio Romagnoli alla Lazio. Non c’è alcun dubbio sulla volontà reciproca delle parti, resta da trovare l’accordo definitivo dal punto di vista economico.... Leggi su ilpallonegonfiato (Di martedì 5 luglio 2022) PIccolo rallentamento per portare Alessioalla. Non c’è alcun dubbio sulla volontà reciproca delle parti, resta da trovare l’accordo definitivo dal punto di vista economico....

Pubblicità

AlfredoPedulla : *** Ultim’ora #Lazio: #Maximiano, base di accordo con il #Granada, mancano solo i dettagli. In nottata #Romagnoli,… - AlfredoPedulla : #Romagnoli: offerta #Lazio 2,8 più 700 mila di bonus (500 mila in caso di qualificazione #Champions) Richiesta ferm… - Ekremkonur : ??Alessio Romagnoli ?? Lazio ? - Erfaina1988 : #Lazio #Romagnoli si continua a trattare. - infoitsport : TMW - Lazio in attesa di una risposta da Alessio Romagnoli, offerta aumentata nel bonus -