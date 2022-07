Reazione a Catena 5 luglio 2022: i Dammi il La (Di martedì 5 luglio 2022) Il video dell’Ultima Catena di Reazione a Catena di stasera, 5 luglio 2022. Il gioco di Rai1, anche quest’anno condotto da Marco Liorni, ha visto confermarsi ancora una volta campioni i Dammi il La, due ragazze e un ragazzo molto giovani. I Dammi il La – Nadya, Gioacchino e Francesca – al loro undicesimo tentativo non sono riusciti ad indovinare la parola misteriosa de L’Ultima Catena e a vincere il montepremi della serata, che dopo qualche dimezzamento e dopo aver comprato l’ultimo elemento, valeva 3.844 euro. Peccato! Il loro montepremi totale resta quindi a 12.272 euro. Il gioco finale L’Ultima Catena è disponibile al link sotto, al minuto 62.00 circa. In calce all’articolo la soluzione del gioco. Video puntata ... Leggi su ascoltitv (Di martedì 5 luglio 2022) Il video dell’Ultimadidi stasera, 5. Il gioco di Rai1, anche quest’anno condotto da Marco Liorni, ha visto confermarsi ancora una volta campioni iil La, due ragazze e un ragazzo molto giovani. Iil La – Nadya, Gioacchino e Francesca – al loro undicesimo tentativo non sono riusciti ad indovinare la parola misteriosa de L’Ultimae a vincere il montepremi della serata, che dopo qualche dimezzamento e dopo aver comprato l’ultimo elemento, valeva 3.844 euro. Peccato! Il loro montepremi totale resta quindi a 12.272 euro. Il gioco finale L’Ultimaè disponibile al link sotto, al minuto 62.00 circa. In calce all’articolo la soluzione del gioco. Video puntata ...

Pubblicità

5Alessia : RT @GretaSmara: MA AMADEUS A REAZIONE A CATENA. LUI HA PROPRIO IN MANO RAI UNO,OGNI OCCASIONE È BUONA PER FARE L'APPARIZIONE #reazioneacat… - ferropausini : RT @angiistanca: MA AMADEUS CHE SPUNTA A CASO A REAZIONE A CATENA? amo le sue incursioni su Rai 1, tu te ne stai bell* tranquill* sul divan… - bricolini : @chestoriazi bo una volta che ingranano è una reazione a catena poi hanno riportato per caso (era il loro genere qu… - hznll28 : RT @angiistanca: MA AMADEUS CHE SPUNTA A CASO A REAZIONE A CATENA? amo le sue incursioni su Rai 1, tu te ne stai bell* tranquill* sul divan… - SerieTvserie : Reazione a Catena, la sorpresa di Amadeus a Marco Liorni -