Omicidio Ciatti, la sentenza: condannato a 15 anni di carcere il ceceno che uccise Niccolò (Di martedì 5 luglio 2022) Il Tribunale provinciale di Girona, in Spagna, ha condannato a 15 anni di reclusione in carcere per Omicidio volontario Rassoul Bissoultanov, il 29enne cittadino ceceno per la morte di Niccolò Ciatti, il 21enne di Scandicci (Firenze) che venne pestato senza alcun motivo la notte tra l'11 e il 12 agosto 2017 in una discoteca di Lloret de Mar, nota località della Costa Brava, dove si trovava in vacanza con alcuni amici. Il verdetto di condanna era stato emesso dalla giuria popolare del tribunale spagnolo lo sorso 3 giugno, ma la sentenza che infligge i 15 anni di carcere è stata depositata solo oggi dal giudice togato, a cui spettava determinare la pena che il ceceno dovrà scontare.

