Nel bacio travolgente tra Silvio e Marta spunta Boldi. Il video diventa cult | GUARDA (Di martedì 5 luglio 2022) Un bacio appassionato quello che si sono scambiati Silvio Berlusconi e la fidanzata Marta Fascina davanti a un cameraman Vip. Al quale non basta il trasporto che il presidente di Forza Italia mette nelle seppur appassionate effusioni. È Massimo Boldi, la cui voce fuori campo si sente nel breve video che sta girando su TikTok e a cascata sugli altri sociale come Instagram. "Con la lingua!" grida Cipollino, strappando a Berlusconi un sorriso. Il Cav poi chiede divertito: "Fammi vedere!". Secondo le ricostruzioni pare che il video sia stato girato alla festa per la vittoria dello scudetto del Milan ma è finito sui social solo oggi, diventando ben presto cliccatissimo.

