Milza e rene trovati in mare a Foce Verde | il Procuratore capo di Latina | “Non sono umani”

L'uomo ha lesioni a une alla. Non sarebbe in pericolo di vita. La Mobile è riuscita a risalire al gruppo anche con l'utilizzo di poche immagini registrate da alcune telecamere. Il ...Stavano facendo il bagno i bimbi di una colonia estiva quando hanno visto qualcosa galleggiare e l'hanno messo nel secchiello insieme alle loro maestre. Quando si sono accorti che non era un mollusco ... Milza e rene trovati in spiaggia, Procura di Latina chiude il caso: «Non sono resti umani» Non erano resti umani quelli trovati in spiaggia a Foce Verde dai bagnanti. Con uno scarno comunicato il procuratore della Repubblica di Latina Giuseppe De Falco ha spiegato che non si tratta ...Una colonia estiva al mare, un gruppo di bimbi che fa il bagno, qualcosa nell’acqua: pensano sia un calamaro, lo mettono nel secchiello colorato, in realtà è un fegato.