Milan, Origi si presenta in conferenza stampa: ecco data e ora / PM News (Di martedì 5 luglio 2022) Divock Origi, attaccante del Milan, si presenterà ufficialmente da giocatore del Milan in conferenza stampa. ecco data e ora Leggi su pianetamilan (Di martedì 5 luglio 2022) Divock, attaccante del, si presenterà ufficialmente da giocatore deline ora

Pubblicità

AntoVitiello : AC #Milan è lieto di annunciare di aver tesserato il calciatore Divock #Origi. L'attaccante belga ha firmato un con… - AntoVitiello : Depositato oggi in Lega Serie A il contratto di #Origi. Il belga è ufficialmente del #Milan - AntoVitiello : Presentazione alla stampa di #Origi giovedì a Milanello ore 14.00 #Milan - m_alfarosports : RT @TeamYouFirst: Divock è rossonero. ???? Here we go! Origi is a new AC Milan player. - TeamYouFirst : Divock è rossonero. ???? Here we go! Origi is a new AC Milan player. -