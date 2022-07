Marmolada | il dolore del gestore del rifugio Carlo Budel | “Non cerchiamo un capro espiatorio”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 5 luglio 2022) È il custode di quei luoghi e il suo profilo Instagram è lo scrigno dell’amore per quella montagna che domenica è diventata protagonista di una strage. “Ho pianto, non ho dormito nulla, sono stanco morto. Tra le vittime c’è anche un amico, una guida alpina di Padova. Se il seracco fosse caduto durante la settimana, se fosse caduto oggi che è brutto tempo, non ci sarebbero stati tutti quei morti… Invece tutti gli episodi si sono concatenati, creando i presupposti per la tragedia: il giorno, l’ora, il caldo” spiega in un’intervista al quotidiano La Repubblica,, che ha in gestione il Punta Penia, ila 3.343 metri sulla vetta della. “Ogni tanto, durante il giorno, vado alla croce di vetta per rilassarmi. Quest’anno sento un suono pauroso, sono i torrenti che scorrono sotto il ghiaccio: ...