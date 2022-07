“Marmolada? Distacchi di seracchi sempre più frequenti per via del clima | dobbiamo cambiare le nostre abitudini” – Video

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 5 luglio 2022) Jacopo Gabrieli, ricercatore presso l’Istituto di Scienze Polari del Cnr, ripercorre la dinamica che ha portato al tragico incidente avvenuto sulla, dove un’ampia porzione si è staccata dal ghiacciaio travolgendo diversi gruppi di escursionisti. “Icrollano di continuo per via della conformazione del ghiacciaio”, spiega l’esperto. “Si tratta però di avvenimenti divenutipiù, per numero e massa, in funzione dei cambiamentitici. Quest’ultimo influenza la stabilità deiche possono considerarsi delle vere e proprie sentinelle delte change. Quanto accaduto sullaè una cartina di tornasole di quello che succederà in futuro anche in altre zone”. All’uomo, è la conclusione, non resta che ...