Malattie rare, esperti: "Test salvavita per la Ttp in linee guida, ma non nei Lea" (Di martedì 5 luglio 2022) Roma, 5 lug. (Adnkronos Salute) - “Le linee guida della Società italiana di ematologia (Sie) indicano chiaramente quali sono gli esami di laboratorio da effettuare in caso di sospetto” di porpora trombotica trombocitopenica (Ttp), e quando “procedere con la conferma diagnostica attraverso il dosaggio dell'attività dell'enzima Adamts13 e il riscontro degli anticorpi anti- Adamts13. Purtroppo, la possibilità di eseguire il Test è limitata a pochissimi centri in Italia e ciò rappresenta un problema da superare”. Così Luana Fianchi, Uoc Ematologia geriatrica ed Emopatie rare del policlinico Agostino Gemelli di Roma, intervenendo al convegno sulla patologia dal titolo ‘Le istanze dei pazienti nell'ambito della Giornata nazionale dell'aTtp', che si è tenuto questa mattina a Roma presso il MoMeC in modalità ... Leggi su iltempo (Di martedì 5 luglio 2022) Roma, 5 lug. (Adnkronos Salute) - “Ledella Società italiana di ematologia (Sie) indicano chiaramente quali sono gli esami di laboratorio da effettuare in caso di sospetto” di porpora trombotica trombocitopenica (Ttp), e quando “procedere con la conferma diagnostica attraverso il dosaggio dell'attività dell'enzima Adamts13 e il riscontro degli anticorpi anti- Adamts13. Purtroppo, la possibilità di eseguire ilè limitata a pochissimi centri in Italia e ciò rappresenta un problema da supe”. Così Luana Fianchi, Uoc Ematologia geriatrica ed Emopatiedel policlinico Agostino Gemelli di Roma, intervenendo al convegno sulla patologia dal titolo ‘Le istanze dei pazienti nell'ambito della Giornata nazionale dell'aTtp', che si è tenuto questa mattina a Roma presso il MoMeC in modalità ...

