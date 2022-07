Madame, stasera il concerto a Roma: date tour, orario e scaletta di Lunedì 5 Luglio 2022 (Di martedì 5 luglio 2022) Madame, 20 anni, è già artista simbolo della Generazione Z. Una cantante che nonostante la giovane età ha calcato diversi palcoscenici senza mai deludere il suo pubblico. Una novità nel panorama italiano che non molti anni fa ha rivoluzionato lo scenario femminile. Oggi, 5 Luglio 2022, tornerà a Roma per il Rock in Roma. Ecco i dettagli. Madame oggi 5 Luglio Rock in Roma Una scrittura diversa, sincera, senza filtri. Una scrittura diventata la rappresentazione dello stato d’animo dei giovani di oggi. Lei, con la sua semplicità e il suo essere così profondo, è riuscita a farsi amare fin da subito. L’abbiamo vista a Sanremo con uno dei pezzi che ha fatto più successo. E l’abbiamo vista da poco allo Stadio Olimpico, ospite di Marco Mengoni. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 5 luglio 2022), 20 anni, è già artista simbolo della Generazione Z. Una cantante che nonostante la giovane età ha calcato diversi palcoscenici senza mai deludere il suo pubblico. Una novità nel panorama italiano che non molti anni fa ha rivoluzionato lo scenario femminile. Oggi, 5, tornerà aper il Rock in. Ecco i dettagli.oggi 5Rock inUna scrittura diversa, sincera, senza filtri. Una scrittura diventata la rappresentazione dello stato d’animo dei giovani di oggi. Lei, con la sua semplicità e il suo essere così profondo, è riuscita a farsi amare fin da subito. L’abbiamo vista a Sanremo con uno dei pezzi che ha fatto più successo. E l’abbiamo vista da poco allo Stadio Olimpico, ospite di Marco Mengoni. ...

Pubblicità

CorriereCitta : Madame, stasera il concerto a Roma: date tour, orario e scaletta di Lunedì 5 Luglio 2022 - Saradido27 : madame stasera serenissima che apre il club del vino ci dice che le siamo mancati è tanto carina e dolce la amo così tanto - AndreaD61425392 : Secondo me da un duetto Luigi Madame uscirebbe fuori qualcosa di meraviglioso, non so perché ma stasera ho avuto qu… - ImnotGiusi : RT @tiziaacasoo: ho scoperto solo stasera che il vero nome di Madame è Francesca - tiziaacasoo : ho scoperto solo stasera che il vero nome di Madame è Francesca -