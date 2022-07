L' ucraina Viazovska conquista la medaglia Fields della matematica

(Di martedì 5 luglio 2022) Cerimonia a Helsinki in Finlandia per la consegna delle prestigiose medaglie, considerate il Nobel nel campo, ai quattro vincitori. Fra di loro Maryna, la ...

Cerimonia a Helsinki in Finlandia per la consegna delle prestigiose medaglie Fields, considerate il Nobel nel campo della matematica, ai quattro vincitori. Fra di loro Maryna, la seconda donna a vincere negli 80 anni di storia del premio; la decisione era stata presa prima che il suo paese fosse invaso dalla Russia il 24 febbraio. Assieme a lei premiati ...... docente presso l'università di Bordeaux Altri premi in ambito matematico Una delle 4 Medaglie Fields è stata assegnata alla matematicaMaryna, del Politecnico di Losanna . ...Roma, 5 lug. (askanews) - Cerimonia a Helsinki in Finlandia per la consegna delle prestigiose medaglie Fields, considerate il Nobel nel campo della matematica, ai quattro vincitori. Fra di loro Maryna ...Maryna Viazovska è la seconda donna a ricevere il premio. Prima di lei soltanto l’iraniana Maryam Mirzakhani, che è stata Medaglia Fields nel 2014 e soltanto tre anni dopo è scomparsa precocemente. Vi ...