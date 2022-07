Lotta biologica contro la Drosophila suzukii: al via il 2° anno del programma (Di martedì 5 luglio 2022) SAN MICHELE DELL’ADIGE – Anche per la stagione 2022 è arrivata dal Ministero della Transizione Ecologica l’autorizzazione al rilascio del Ganaspis brasiliensis, il parassitoide importato dalla Fondazione Edmund Mach nel 2020 ed in grado di contrastare la Drosophila suzukii, il moscerino asiatico dei piccoli frutti. La liberazione del Ganaspis era già iniziata a metà giugno a seguito di un primo decreto che autorizzava i lanci nei siti già utilizzati nel 2021, ma proprio ieri è arrivato al Servizio agricoltura della Provincia autonoma di Trento – con la FEM rappresenta il Trentino nel tavolo nazionale Drosophila suzukii coordinato dal CREA DC- il via libera definitivo per alcuni siti aggiuntivi. Le aree di rilascio comprendono alcune delle zone del Trentino a maggiore vocazione cerasicola e di piccoli frutti: Valsugana ... Leggi su lopinionista (Di martedì 5 luglio 2022) SAN MICHELE DELL’ADIGE – Anche per la stagione 2022 è arrivata dal Ministero della Transizione Ecologica l’autorizzazione al rilascio del Ganaspis brasiliensis, il parassitoide importato dalla Fondazione Edmund Mach nel 2020 ed in grado di contrastare la, il moscerino asiatico dei piccoli frutti. La liberazione del Ganaspis era già iniziata a metà giugno a seguito di un primo decreto che autorizzava i lanci nei siti già utilizzati nel 2021, ma proprio ieri è arrivato al Servizio agricoltura della Provincia autonoma di Trento – con la FEM rappresenta il Trentino nel tavolo nazionalecoordinato dal CREA DC- il via libera definitivo per alcuni siti aggiuntivi. Le aree di rilascio comprendono alcune delle zone del Trentino a maggiore vocazione cerasicola e di piccoli frutti: Valsugana ...

