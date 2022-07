LIVE Giro d’Italia Donne 2022, tappa di oggi in DIRETTA: allungano Vitillo e Monticolo (Di martedì 5 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI oggi DEL TOUR DE FRANCE 11.44 30” di vantaggio per Matilde Vitillo (Bepink) e Iris Monticolo (Top Girls Fassa Bortolo) dopo 25 km. 11.40 Sono stati percorsi 21 km. 11.38 Le due fuggitive hanno circa 20” di vantaggio. 11.34 Le due al comando sono le italiane Matilde Vitillo (Bepink) e Iris Monticolo (Top Girls Fassa Bortolo). 11.30 Al km 16 allungano due atlete. 11.26 Ricordiamo nel frattempo la classifica generale dopo le prime quattro tappe: RNK. RIDER TEAM TIME 1 VAN VLEUTEN Annemiek NED Movistar Team 8:46:33 2 GARCÍA Mavi ESP UAE Team ADQ 0:25 3 CAVALLI Marta ITA FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope 0:57 4 LONGO ... Leggi su oasport (Di martedì 5 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADIDEL TOUR DE FRANCE 11.44 30” di vantaggio per Matilde(Bepink) e Iris(Top Girls Fassa Bortolo) dopo 25 km. 11.40 Sono stati percorsi 21 km. 11.38 Le due fuggitive hanno circa 20” di vantaggio. 11.34 Le due al comando sono le italiane Matilde(Bepink) e Iris(Top Girls Fassa Bortolo). 11.30 Al km 16due atlete. 11.26 Ricordiamo nel frattempo la classifica generale dopo le prime quattro tappe: RNK. RIDER TEAM TIME 1 VAN VLEUTEN Annemiek NED Movistar Team 8:46:33 2 GARCÍA Mavi ESP UAE Team ADQ 0:25 3 CAVALLI Marta ITA FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope 0:57 4 LONGO ...

Pubblicità

Sportstream241 : GIRO D’ITALIA DONNE 2022 LIVE - ceratizit_wnt : Stage 5: @giro_donne ???? ?? Carpi 11:00 ?? Reggio Emilia 14:14 ?? 126.1km ?? 1 x Intermediate sprint ?? LIVE on Eurospo… - RoXy78319765 : RT @minsarahyoon: Ricordi come una volta #hoseok ha dato la buona notte a Army durante un live, e i makne lo hanno fatto più tardi ?????? Dio… - giro_donne : ???? La Tappa5 sembra disegnata per le velociste. Sarà una frazione completamente pianeggiante. ???? Stage5 seems desi… - Cybernella777 : RT @Eurosport_IT: Dopo la tappa di Cesena si riparte da Carpi ????????? ?? H 12:45 - Carpi > Reggio Emilia (126.1 km) ?? Tutte le tappe del… -