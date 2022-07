Le mosse tedesche sul gas per evitare la prossima Lehman Brothers

(Di martedì 5 luglio 2022) Oggi il prezzo del gas naturale in Europa è più alto del 700% rispetto all’inizio del 2021. L’aumento si deve a una serie di concause, molte delle quali sono riconducibili all’uso politico che Vladimir Putin sta facendo delle esportazioni di gas. E gli effetti hanno spedito alle stelle l’inflazione europea, spingendo il continente verso la recessione. Martedì Bloomberg ha definito il gas naturale una “forza motrice nella nuova Guerra fredda”, capace di ridisegnare gli equilibri geopolitici al pari del petrolio nel secolo scorso. Ironicamente, la Germania è tra le vittime più eccellenti di questo trend. Berlino ha passato decenni a incardinare la propria crescita economica (e, più recentemente, la transizione ecologica) sulla disponibilità di gas russo, che nel 2020 rappresentava oltre la metà del totale utilizzato. È questa dipendenza che oggi fa temere ai tedeschi un collasso à la ...

