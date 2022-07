Laura Pausini | risate a crepapelle sui social | colpa di un bicchiere di vino | cos’è successo

Leggi su tvzap

(Di martedì 5 luglio 2022) La famosa cantanteha pubblicato un video esilarante sui. L’artista ha trascorso una serata in barca in compagnia di alcuni amici. A tavola tanto buon cibo, ma anchee birra. È bastato un soloallaper risultare un po’ “alticcia”. La cantante, nel filmato pubblicato sui, inizia a ridere e sembra non riuscire a smettere. (Continua dopo la foto…), drammatico racconto: “Dopo la morte di mio fratello…” La carriera diè una delle cantautrici più famose della musica italiana, nonché una delle più amate dal pubblico. La sua carriera è iniziata nel 1993, vincendo il Festival di ...