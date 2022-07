Juventus, Rugani in uscita: un club di Serie A su di lui (Di martedì 5 luglio 2022) Dopo aver definito gli arrivi di Pogba e Di Maria, la Juventus si concentra anche sulle cessioni: Daniele Rugani è uno degli indiziati a lasciare i bianconeri in questa sessione di mercato. Come riportato da Gianluigi Longari, il Bologna apprezza molto il difensore e, dopo averci pensato a gennaio, sarebbe pronto a intavolare una trattativa. Mihajlovic Bologna Rugani La squadra di Mihajlovi? è alla ricerca di un difensore per rinforzare il pacchetto arretrato e garantire quella stabilità che troppo spesso è mancata durante la stagione. La Juventus è alle prese con un rinnovamento del reparto difensivo e, dopo l’addio di Chiellini, potrebbe salutare anche De Ligt: con la possibile cessione di Rugani il punto di forza degli ultimi anni si ritroverebbe scoperto. Si attendono novità nei ... Leggi su rompipallone (Di martedì 5 luglio 2022) Dopo aver definito gli arrivi di Pogba e Di Maria, lasi concentra anche sulle cessioni: Danieleè uno degli indiziati a lasciare i bianconeri in questa sessione di mercato. Come riportato da Gianluigi Longari, il Bologna apprezza molto il difensore e, dopo averci pensato a gennaio, sarebbe pronto a intavolare una trattativa. Mihajlovic BolognaLa squadra di Mihajlovi? è alla ricerca di un difensore per rinforzare il pacchetto arretrato e garantire quella stabilità che troppo spesso è mancata durante la stagione. Laè alle prese con un rinnovamento del reparto difensivo e, dopo l’addio di Chiellini, potrebbe salutare anche De Ligt: con la possibile cessione diil punto di forza degli ultimi anni si ritroverebbe scoperto. Si attendono novità nei ...

