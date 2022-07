Joao Pedro | i dirigenti del Galatasary in Italia per lo sprint decisivo

(Di martedì 5 luglio 2022) Il Galatasaray prova loper l’acquisto di: 10 milioni al Cagliari per il cartellino e due di contratto Il Galatasaray rimane forte sull’attaccante del Cagliarinonostante nelle scorse ore il Presidente Giulini abbia confermato come l’offerta fosse molto inferiore alla richiesta. Come rivela il Corriere dello Sport in settimana una delegazione del Galatasaray sarà inper trattare con il Cagliari il cartellino diper cui i rossoblù chiedono una cifra intorno ai 10 milioni di euro e il giocatore 2 milioni di ingaggio. Il Valencia di Gattuso e il Torino osservano e aspettano le mosse. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Il Galatasaray prova lo sprint decisivo per l'acquisto di: 10 milioni al Cagliari per il cartellino e due di contratto Il Galatasaray rimane forte sull'attaccante del Cagliarinonostante nelle scorse ore il Presidente Giulini abbia ...Oltre a, che piace, ma su cui serve uno scatto per battere la concorrenza del Galatasaray, ... Joao Pedro, Pinamonti, Petagna: si sblocca il mercato degli attaccanti