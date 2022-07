Incremento dei consumi idrici impropri: Acea scrive al Comune di Civitavecchia (Di martedì 5 luglio 2022) Civitavecchia – Acea Ato 2 ha comunicato al Comune di Civitavecchia che “nelle ultime ore sta registrando un forte Incremento dei consumi idrici non propriamente riconducibili a quelli potabili. L’attuale scenario è tale che potrebbero verificarsi forti abbassamenti di pressione sulla rete. Giova evidenziare che il mantenimento delle attuali forniture sta impegnando il Gestore in una costante ed attenta gestione dell’interno sistema di adduzione e distribuzione”. Di qui l’invito dell’Amministrazione ai cittadini a rispettare l’Ordinanza Sindacale n. 177 del 23 maggio 2022 per scongiurare i consumi impropri e preservare la fornitura idrica potabile agli utenti. Commenta il sindaco Ernesto Tedesco: “Gli investimenti infrastrutturali ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 5 luglio 2022)Ato 2 ha comunicato aldiche “nelle ultime ore sta registrando un fortedeinon propriamente riconducibili a quelli potabili. L’attuale scenario è tale che potrebbero verificarsi forti abbassamenti di pressione sulla rete. Giova evidenziare che il mantenimento delle attuali forniture sta impegnando il Gestore in una costante ed attenta gestione dell’interno sistema di adduzione e distribuzione”. Di qui l’invito dell’Amministrazione ai cittadini a rispettare l’Ordinanza Sindacale n. 177 del 23 maggio 2022 per scongiurare ie preservare la fornitura idrica potabile agli utenti. Commenta il sindaco Ernesto Tedesco: “Gli investimenti infrastrutturali ...

