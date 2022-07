Pubblicità

TuttoAndroid : Il Widget At a Glance vuole lasciare a bocca aperta gli utenti con una novità -

Androidworld

... non è ancora chiaro quanto sia diffusa, soprattutto se si considera che doveva essere un'esclusiva dei Pixel 6 e che sarebbe arrivata nelAt apiuttosto che nelle notifiche.Avvisi in merito all'attivazione del flash all'interno delAt a. Come abbiamo detto, la prima patch conteneva soprattutto fix e ora la nuova Beta 3.2 contiene sia novità (poche) che ... Il widget At a Glance dei Pixel mostra ora chi suona al Nest Doorbell Glance, a subsidiary of adtech giant InMobi Group, is planning to launch its lock screen platform on Android smartphones in the U.S. within two months.Sembra che l'Assistente Google possa avvisarti di spegnere la sveglia alla vigilia di una vacanza. Una funzione che è apparsa sul widget “At a Glance” ...