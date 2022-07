Il 48enne condannato a 5 mesi per aver insultato Mattarella su Facebook

(Di martedì 5 luglio 2022)a 5e 10 giorni undi Fiume Veneto, Federico Da Pieve, perrivolto insulti sual Presidente della Repubblica Sergio. Il tribunale di Pordenone ha sospeso la pena con la condizionale per l’uomo, che rispondeva del reato di “offesa all’onore o al prestigio del Presidente della Repubblica”. La sentenza – spiega il Messaggero Veneto – è stata pronunciata dal gup Rodolfo Piccin. Sergioè spesso bersaglio di offese e minacce sui social. Lo scorso 30 settembre un palermitano e un milanese sono stati condannati per alcuni messaggi rivolti al Presidente della Repubblica in seguito alla sua decisione di respingere la proposta di Paolo Savona come ministro dell’Economia nel primo governo Conte, a maggioranza Lega-M5S. ...

Pordenone, 48enne condannato per aver insultato Mattarella su Facebook Un 48enne di Pordenone Federico Da Pieve, è stato condannato per alcuni insulti rivolti al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sui social ...