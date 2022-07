Giro d’Italia Donne, a Reggio Emilia secondo successo per Elisa Balsamo (Di martedì 5 luglio 2022) Reggio Emilia regala il secondo successo al Giro d’Italia Donne. La 24enne di Sarnico si è infatti imposta nella quinta tappa della Corsa Rosa rafforzando così ulteriormente la maglia ciclamino. Dopo aver faticato nella frazione di Cesena, Balsamo ha recuperato immediatamente gestendo minuziosamente la gara e imponendosi in volata. Nonostante lo sprint apparisse scontato alla vigilia, la velocista della Trek-Segafredo ha dovuto impegnarsi particolarmente complice l’attacco di Matilde Vitillo (Bepink), Giorgia Bariani e Iris Monticolo (Top Girls Fassa Bortolo), Hannah Barnes (Uno-X Pro Cycling Team) e Anastasia Carbonari (Valcar – Travel & Service). In grado di guadagnare quasi cinque minuti di vantaggio, le battistrada hanno provato a metter in ... Leggi su bergamonews (Di martedì 5 luglio 2022)regala ilal. La 24enne di Sarnico si è infatti imposta nella quinta tappa della Corsa Rosa rafforzando così ulteriormente la maglia ciclamino. Dopo aver faticato nella frazione di Cesena,ha recuperato immediatamente gestendo minuziosamente la gara e imponendosi in volata. Nonostante lo sprint apparisse scontato alla vigilia, la velocista della Trek-Segafredo ha dovuto impegnarsi particolarmente complice l’attacco di Matilde Vitillo (Bepink), Giorgia Bariani e Iris Monticolo (Top Girls Fassa Bortolo), Hannah Barnes (Uno-X Pro Cycling Team) e Anastasia Carbonari (Valcar – Travel & Service). In grado di guadagnare quasi cinque minuti di vantaggio, le battistrada hanno provato a metter in ...

