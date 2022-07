Gf Vip 6 | Jessica Selassié | “Ho a che fare con parecchi haters sui social | adesso mi faccio delle grosse risate ma…”

Leggi su isaechia

(Di martedì 5 luglio 2022) Dopo la vittoria al Grande Fratello Vip,ha ripreso possesso del suo smartphone e di conseguenza dei suoi profili. Ai tantissimi fan che nel corso dei sei mesi hanno iniziato a seguire e ad apprezzare la princess, si sono aggiunti, come la storia di Internet insegna, anche i famigerati leoni da tastiera. La principessa etiope ha raccontato nel corso di una diretta Instagram con gli avvocati dello studio legale LawPills di come sta affrontando gli hater: Purtroppo capita quasi tutti i giorni, è un po’ all’ordine del giorno. Ho a checonsu Instagram e su Twitter. Non è facile, a volte vanno sul personale, sono pesanti e quindi ti feriscono.mi...