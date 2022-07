Pubblicità

glooit : Fiorentina: allarme rientrato, niente casi di positività leggi su Gloo - Marylena_88 : RT @sportface2016: #Fiorentina, subito allarme #Covid al raduno: ci sono diversi giocatori positivi - sportface2016 : #Fiorentina, subito allarme #Covid al raduno: ci sono diversi giocatori positivi - Escoalbar95 : @anikeatable @sheerlou_ E poi vi chiedo : come mai dopo il delitto di Baccaiano, cioè quando l'allarme sociale era… -

Agenzia ANSA

SubitoCovid - 19 dal raduno della, dove i giocatori viola si sono ritrovati per dare inizio al ritiro in un precampionato duro con i preliminari di Conference League da giocare. Diversi ......in zona per cercare di risalire a colui che ha dato fuoco al citofono della sededel ... dando l'. 'Un gesto vile che condanniamo con forza " sono le parole del sindaco di Firenze, ... Fiorentina: allarme rientrato, niente casi di positività FIRENZE, 05 LUG - Rientra l'allarme delle positività al Covid fra alcuni giocatori della Fiorentina, che da oggi hanno cominciato il raduno per preparare la nuova stagione. Lo rende noto la stessa soc ...Subito allarme Covid-19 dal raduno della Fiorentina, dove i giocatori viola si sono ritrovati per dare inizio al ritiro in un precampionato duro con i preliminari di Conference League da giocare.