Pubblicità

La Gazzetta dello Sport

Nessun campione della Juve sarà mai grande quanto la Juve stessa. Concetto semplice, basilare, che offre un passepartout per la lettura di tanti addii rumorosi nel corso di 125 anni di storia. Il ...Nessun campione della Juve sarà mai grande quanto la Juve stessa. Concetto semplice, basilare, che offre un passepartout per la lettura di tanti addii rumorosi nel corso di 125 anni di storia. Il ... Da Viei a Zidane, se la cessione dei big non intacca il Dna Juve Ventiquattro anni sono praticamente un'eternità se si guarda alla velocità con cui sta cambiando il mondo. Fa allora specie pensare che è passato così tanto tempo dall'ultima volta che Roger Federer n ...In Italia il padel ha la fama dello sport degli ex calciatori, grazie ai tanti volti noti che oggi si danno battaglia a colpi di vibora e bandeja, ...