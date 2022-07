"Cosa vedo in lui". Djokovic, clamorosa bomba su Sinner a poche ore dal match (Di martedì 5 luglio 2022) “Jannik Sinner? Un top player consolidato, sta maturando e gioca in grandi palcoscenici e non sente più molta pressione”. Sono parole al miele quelle che Novak Djokovic ha dedicato in conferenza stampa al tennista altoatesino, dopo averlo visto battere agli ottavi il promettente spagnolo Carlos Alcaraz. Oggi - martedì 5 luglio - alle 14.30 è in programma il match dei quarti tra l'italiano e il serbo sul Centrale di Wimbledon: “I primi due set di Sinner sono stati molto dominanti — ha detto Djokovic —. Jannik è fiducioso e crede di poter battere chiunque". Poi quella frase dolce come il miele: "vedo un po' di me stesso nel gioco di Sinner; principalmente quello che fa da fondo campo giocando con il rovescio piatto e facendo pressione sugli avversari". Panatta: ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 5 luglio 2022) “Jannik? Un top player consolidato, sta maturando e gioca in grandi palcoscenici e non sente più molta pressione”. Sono parole al miele quelle che Novakha dedicato in conferenza stampa al tennista altoatesino, dopo averlo visto battere agli ottavi il promettente spagnolo Carlos Alcaraz. Oggi - martedì 5 luglio - alle 14.30 è in programma ildei quarti tra l'italiano e il serbo sul Centrale di Wimbledon: “I primi due set disono stati molto dominanti — ha detto—. Jannik è fiducioso e crede di poter battere chiunque". Poi quella frase dolce come il miele: "un po' di me stesso nel gioco di; principalmente quello che fa da fondo campo giocando con il rovescio piatto e facendo pressione sugli avversari". Panatta: ...

