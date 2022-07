Bonus 200 euro, rischi la revoca: ecco quando l’INPS può richiedere la restituzione (Di martedì 5 luglio 2022) Il Bonus 200 euro ha catalizzato l’attenzione di molti. In alcuni casi, però, dovrà essere sostituito. ecco quali sono. Il momento di fortissima difficoltà sotto il punto di vista economico e finanziario delle famiglie italiane ha portato il governo a dovute riflessioni. In queste ultime settimane, il Decreto Aiuti è andato proprio in questa direzione. Infatti, il Bonus 200 euro si lega alla maggior parte dei cittadini italiani. Per tante persone, l’incentivo è già arrivato mentre per altri è questioni di giorni. Per alcuni, però, ci sarà il momento di restituirlo. A tal proposito ci sono alcuni casi da attenzionare particolarmente. Adobe StockI vari incentivi hanno tutte regole da seguire ed è per questo che bisogna sempre essere informati per non ricevere delle notizie non proprio ... Leggi su chenews (Di martedì 5 luglio 2022) Il200ha catalizzato l’attenzione di molti. In alcuni casi, però, dovrà essere sostituito.quali sono. Il momento di fortissima difficoltà sotto il punto di vista economico e finanziario delle famiglie italiane ha portato il governo a dovute riflessioni. In queste ultime settimane, il Decreto Aiuti è andato proprio in questa direzione. Infatti, il200si lega alla maggior parte dei cittadini italiani. Per tante persone, l’incentivo è già arrivato mentre per altri è questioni di giorni. Per alcuni, però, ci sarà il momento di restituirlo. A tal proposito ci sono alcuni casi da attenzionare particolarmente. Adobe StockI vari incentivi hanno tutte regole da seguire ed è per questo che bisogna sempre essere informati per non ricevere delle notizie non proprio ...

