Bernardeschi, TMW: “Anche il Toronto interessato all’esterno” (Di martedì 5 luglio 2022) Bernardeschi TMW- Federico Bernardeschi è ancora allo scuro del suo futuro dopo il mancato rinnovo con la Juventus. Nelle ultime settimane l’ex giocatore della Fiorentina, era stato seguito dall’Atletico Madrid e dal Napoli. Bernardeschi è uno degli svincolati di lusso più seguiti e come riferitoci da TMW, l’ex viola è seguito Anche dal Toronto, squadra di Criscito e Isnsigne. La squadra americana vuole rinascere e tornare grande nel continente americano grazie all’esperienza e alla classe dei giocatori provenienti dall’Europa. L’ala d’attacco nelle prime settimane di Giugno era vicinissimo ai partenopei, ma mancati accordi sull’ingaggio considerato elevato da Aurelio De Laurentiis hanno fatto saltare l’affare. Il giocatore 27 enne vuole dimostrare ancora la sua classe e tecnica in Europa e vuole ... Leggi su seriea24 (Di martedì 5 luglio 2022)TMW- Federicoè ancora allo scuro del suo futuro dopo il mancato rinnovo con la Juventus. Nelle ultime settimane l’ex giocatore della Fiorentina, era stato seguito dall’Atletico Madrid e dal Napoli.è uno degli svincolati di lusso più seguiti e come riferitoci da TMW, l’ex viola è seguitodal, squadra di Criscito e Isnsigne. La squadra americana vuole rinascere e tornare grande nel continente americano grazie all’esperienza e alla classe dei giocatori provenienti dall’Europa. L’ala d’attacco nelle prime settimane di Giugno era vicinissimo ai partenopei, ma mancati accordi sull’ingaggio considerato elevato da Aurelio De Laurentiis hanno fatto saltare l’affare. Il giocatore 27 enne vuole dimostrare ancora la sua classe e tecnica in Europa e vuole ...

Pubblicità

TuttoMercatoWeb : TMW - Toronto, forte interesse per Bernardeschi: la situazione - salvatore3269 : RT @TuttoMercatoWeb: TMW - Toronto, forte interesse per Bernardeschi: la situazione - Vincenzo140893 : RT @TuttoMercatoWeb: TMW - Toronto, forte interesse per Bernardeschi: la situazione - Dibbello : RT @TuttoMercatoWeb: TMW - Toronto, forte interesse per Bernardeschi: la situazione - TUTTOJUVE_COM : TMW - Il Toronto fa sul serio per Bernardeschi -