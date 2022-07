Benevento ed Entella ufficializzano gli affari Karic e Koutsoupias (Di martedì 5 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Note stampa congiunte per Benevento ed Entella che hanno ufficializzato gli approdi in giallorosso dei centrocampisti Karic e Koutsoupias. Lo svedese arriva a titolo definitivo, mentre il greco passa al Benevento in prestito con obbligo di riscatto. La Strega verserà complessivamente nelle casse del club ligure una cifra vicina al milione e mezzo di euro. Karic e Koutsoupias hanno svolto le visite mediche e sottoscritto un contratto triennale con il club di via Santa Colomba. Entrambi saranno a disposizione di Fabio Caserta nel ritiro di Cascia. La nota del Benevento – “Il Benevento Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con la Virtus Entella per l’acquisto a ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 5 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Note stampa congiunte peredche hanno ufficializzato gli approdi in giallorosso dei centrocampisti. Lo svedese arriva a titolo definitivo, mentre il greco passa alin prestito con obbligo di riscatto. La Strega verserà complessivamente nelle casse del club ligure una cifra vicina al milione e mezzo di euro.hanno svolto le visite mediche e sottoscritto un contratto triennale con il club di via Santa Colomba. Entrambi saranno a disposizione di Fabio Caserta nel ritiro di Cascia. La nota del– “IlCalcio comunica di aver raggiunto l’accordo con la Virtusper l’acquisto a ...

