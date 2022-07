“Battiti Live”: trasparenze e cristalli per Annalisa. Bella e leggera: il look perfetto (Di martedì 5 luglio 2022) La musica in piazza è tornata; la musica dell’estate, i brani che fanno ballare e cantare a squarciagola, che fanno sognare la spiaggia e il mare. Ed è così che Battiti Live, con alla conduzione Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci è il modo migliore per entrare nel “vivo” degli spettacolo della stagione. Ma non solo, perché è la prima estate – dopo tanto tempo – in cui è possibile cantare davanti al pubblico danzante, felice di esserci, di sgolarsi. Naturalmente, a conquistare non sono state solo le canzoni, ma anche i look che abbiamo ammirato sul palco, da Annalisa alla Gregoraci. Battiti Live 2022, il look dell’estate è di Annalisa: trasparenze e cristalli L’apertura del primo appuntamento di Radio Norba Cornetto ... Leggi su dilei (Di martedì 5 luglio 2022) La musica in piazza è tornata; la musica dell’estate, i brani che fanno ballare e cantare a squarciagola, che fanno sognare la spiaggia e il mare. Ed è così che, con alla conduzione Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci è il modo migliore per entrare nel “vivo” degli spettacolo della stagione. Ma non solo, perché è la prima estate – dopo tanto tempo – in cui è possibile cantare davanti al pubblico danzante, felice di esserci, di sgolarsi. Naturalmente, a conquistare non sono state solo le canzoni, ma anche iche abbiamo ammirato sul palco, daalla Gregoraci.2022, ildell’estate è diL’apertura del primo appuntamento di Radio Norba Cornetto ...

Pubblicità

IlContiAndrea : #BattitiLive, ecco cantanti e scaletta della prima puntata su Italia Uno. La clamorosa gaffe di… - valeMB93 : La mia collega e mia sorella che mi avvisano su @mengonimarco a battiti live sono top?? #battitilive @latarma orma… - mustlovecoffees : RT @mustlovecoffees: in onore del rewatch dei battiti live ecco a voi christian in tutto il suo splendore???? —#christianxbattiti #battitili… - mustlovecoffees : in onore del rewatch dei battiti live ecco a voi christian in tutto il suo splendore???? —#christianxbattiti… - Mariachiara108 : La mia TL è divisa in due: - Alcuni guardano un professore - Altri (come me) guardano Battiti live e quindi Chri ???? -